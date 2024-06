Ühel õhtul mõned kuud pärast Helenast lahkuminekut, kui olime Ketliniga jälle tülli läinud, kirjutasin oma naisele Facebooki pika armastuskirja. Palusin vabandust ja soovisin kõik heastada. Tunnistasin, et mul on tõesti piinlik oma käitumise pärast ja nüüd ma saan aru, kui väga ma teda armastan. Palusin esialgu vähemalt kokkusaamist. Lubasin, et niisugust asja ei juhtu enam mitte iialgi.