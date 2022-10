Suhtenõustaja avaldab: kui tahad oma peret koos hoida, tuleb kardinaalselt oma mõtlemist muuta

"Kas sa oled üks neist vanematest, kes elab ja hingab oma võsukeste rütmis ja usud, et kui sa ei täida nende igat soovi ja tahtmist, siis oled läbi kukkunud? Ennast juba niimoodi häälestades sa oledki läbi kukkunud, sest tegelikult on asjalood sellised, et uuringud on tõestanud — kui ema ja isa on koos õnnelikud, on lapsed ka õnnelikud!

Päriselt ka on halb mõte lapsed alati esimeseks ja abikaasa viimaseks jätta. Esiteks: mudilastest saavad õige pea teismelised, kes sinust enam eriti midagi teada ei taha. Ja siis lähevad nad üldse minema. Teiseks: lapsed, kelle vanemad armastavad üksteist, on palju õnnelikumad ja rahulikumad ning elavad teismeiga valutumalt üle. Need vanemad annavad lapsele suurepärase eeskuju, mille järgi ta oma tulevasi suhteid kujundama hakkab ja õpib, kuidas kaks täiskasvanud inimest paarisuhtes teineteist kohtlevad.

Nii et parim, mida saad oma laste heaks teha, on armastada oma kallimat kogu ihu ja hingega!

Muidugi on ahvatlev, eriti siis, kui asjad ei lähe päris soovitud rada pidi, teha lastega oma tiim ja astuda kallimale vastu, aga see ei ole mitte ühelgi juhul hea mõte.

Pea meeles, et sa oled ise endale selle partneri kõrvale valinud ning sa pead iga päev uuesti otsustama ja valima, et sa jätkuvalt tahad temaga koos olla.

Aitab see, kui mõtled, et lapsed ei olnud põhjuseks, miks te alguses üldse kokku saite — nemad on lihtsalt lisaboonuseks. Ja selleks, et alati oleks meeles, miks te kokku saite ja jäite, tuleb oma teinepool esikohale seada ning minna kahekesi reisile või vähemalt deidile!"

Allikas: Daily Mail