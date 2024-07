Vau! Mehed avaldavad kuuma saladuse: neid kuute lauset kuuldes oleme igal ajal stardivalmis

Räpaselt rääkimine nõuab oskust. Lihtsam on saata erutavaid tekstisõnumeid, sest päriselus jääb keel kurku kinni ja ei oskagi enam midagi öelda. Tegelikult ei tasu aga üle mõelda, sest raske on midagi erutavat valesti öelda. Põhiliselt kirjeldad ju, mida sa peatselt oma kaaslasega tegema hakkad ja mida sa tahad, et tema sinuga teeks.