Mees, sära täiega! Need omadused muudavad sind iga naise silmis vastupandamatuks

Sa võid ju olla piltilus, aga kui sinust ei õhku head energiat, siis ei jää ka ükski naine sind pikemalt vaatama. Nende lihtsate nõksudega saad garanteerida selle, et naised ei suuda isegi oma silmi uskuda sind nähes. Ja sa ei pea muretsema, et neid nippe kasutades muudad sa kuidagi oma olemust. Sa jääd ikkagi iseendaks, lihtsalt saad enda parimaks versiooniks.

Ei ole midagi ebameeldivamat kui vaatepilt mehest, kes on täiesti ebakindel. Eriti hull on mõne sellisega vestlusesse laskuda. Naine ei taha väljas olla mängida võõrale mehele psühholoogi, see on naiste jaoks väga eemalepeletav. Kui sa keskendud ainult oma kiilanevale juuksepiirile, siis seda on märgata. Mida rohkem ebakindlust sa enda ümber külvad, seda vähem ilusad naised sind märkavad.