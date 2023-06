Nii palav, et ei suuda uinuda? See 10 minuti häkk aitab sul ka kuumalaine ajal end korralikult välja puhata

Nimelt soovitab uneguru James Wilson täita termospudel sooja (mitte kuuma) veega ja panna see voodis kohta, kus asuvad su jalad, vahendab The Sun. Pudelit tasub hoida jalgade all kümme minutit või kui see tundub liiga veider, mine lihtsalt enne linade vahele pugemist sooja vanni või dušši alla, et su kehatemperatuur langeks pisut.