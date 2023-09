Meeste ausad ülestunnistused: just neid asju oleksin teinud teistmoodi, et lahutust vältida...

"Ma soovin, et oleksin rohkem abi küsinud."

"Kui meil olid abikaasaga suured probleemid, siis paljud tuttavad ja sõbrad märkasid seda ning pakkusid meile lahkelt oma abi. Kuid me ei tahtnud seda vastu võtta, arvasime, et saame ise hakkama. Kuid see oli tõsine viga. Meie probleemid süvenesid ja lõpuks läksime lahku. Ma soovin, et oleksin abi otsinud professionaalilt, või vähemalt võtnud vastu pakutava abi."

"Ma oleksin pidanud olema rohkem haavatav."

"Suhte alguses olin ma täielik isane. Mul oli uhke auto, maja ja palju raha. Kuid ühel hetkel jäin ma ilma oma tasuvast tööst ja sattusin masendusse. Naine üritas mind aidata, ta proovis mulle igati toeks olla. Kuid ma ei tahtnud teda kuulata, tahtsin näidata, et ma saan ise hakkama. Lõpuks ta väsis ära minu aitamisest, kuna ma keeldusin temapoolset lahkust vastu võtmast. Sealt alates hakkas kõik minema allamäge."

"Ma oleksin võinud olla vähem ebakindel oma seksuaalsete probleemide suhtes"

"Peale lastesaamist muutus minu ja mu abikaasa seksuaalelu pöördeliselt. Naisel ei olnud mitu aastat isu ja see ajas ka minu soovi ära. Kui me lõpuks selle teema üles võtsime, soovis naine, et ma hakkaks mitmeid asju teisiti tegema ja see pani minu enesekindlusele korraliku põntsu. Ma ei tahtnud temaga enam seksida. Meie suhe purunes minu lolluse ja saamatuse tõttu."

"Ma soovin, et me oleksime enne abiellumist kasvõi natukene koos elanud"

"Kolisin oma abikaasaga kokku alles siis, kui me olime abiellunud. Ja siis ma avastasin, et ta on täielik puhtusefriik. See oleks olnud okei, aga ta sundis ka mind päevade viisi aina koristama ja koristama. Mul viskas lõpuks täielikult üle ja me lahutasime. Ma ei oleks suutnud seda enam päevagi taluda."

"Ma oleksin pidanud oma töökohta vahetama"