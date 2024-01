Iga päev on midagi oodata! 7 olulist põhjust, miks hoida oma uus kallim alguses sõbratsoonis

Need on kõige paremad põhjused, mis näitavad kohe ära, miks võiksid kaks inimest omavahel alguses sõbrad olla:

1. Suhtes olles on teil alati lõbus

Kui sa oled enne kindlasse suhtesse minekut oma kaaslasega palju aega veetnud, tead sa juba kõiki tema hobisid ja tegevusi. Ja mis kõige olulisem — sa tead, kuidas teda naerma ajada ja vastupidi. Teil ei hakka kunagi igav, sest te olete juba ammu kursis sellega, mis teisele poolele meeldib.

2. Te usaldate teineteist ja oskate omavahel hästi suhelda

Kui te olete olnud natuke aega sõbrad, olete te kindlasti üksteisele juba midagi sügavamat enda kohta avaldanud. Sa oled kohe aru saanud, kas see inimene väärib sinu usaldust või mitte. Kui ta oleks sind reetnud, oleksid sa saanud temaga suhtlemise lõpetada ja lahkuminek ei oleks olnud nii kohutavalt valus kui siis, kui te oleksite juba kindlas suhtes olnud.

3. Sa saad temasse aina uuesti ja uuesti armuda

Kuna ta on sind juba pikalt tundnud, teab ta väga hästi, mis sulle meeldib. Kui te olete suhtesse astunud, oskab mees sind väikeste armsate asjakestega pidevalt üllatada, sest ta teab täpselt, et need meeldiksid sulle väga.

4. Sul on iga päev midagi, mida oodata

Öeldakse, et nendel inimestel, kelle suhe sai alguse sõprussuhtest, on alati midagi uut ja põnevat, mida iga päev oodata. Teie suhe on lihtsalt niivõrd tugev, et te suudate iga päev üksteist üllatada.

5. Sul on imeilusad mälestused, mida meenutada

Kui paljude inimeste jaoks saab suhe alguse mõnest adrenaliinirohkest õhtust, kus te mõlemad lõpetasite paljana, siis sinul on palju erilisemad mälestused. Sa saad heldimusega vaadata tagasi ajale, kus te üksteist arglikult tundma õppisite.

6. Sa mõistad täielikult oma partneri nõrkusi

Eks see tuleks igal paarikesel aja jooksul, aga kuna te olite enne sõbrad, oled sa pikalt kursis oma kallima nõrkustega. Sa oskad talle kohe keerulisel ajal toeks olla ja tead, mida öelda ning teha.

7. Te teate oma ühiseid huve