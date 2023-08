Kindlasti on enamik naisi kogenud ebamugavustunnet, kui mees on palunud tal voodis midagi väga imelikku teha. Tekib küsimus, kuidas ta üldse sai millegi nii veidra peale tulla. Vastus on lihtne, eks ta pornovideost nägi ja nüüd eeldab, et sa tahad sama teha. Purustame need unistused.