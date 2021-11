Tee neid tegevusi, et naise huvi hakkaks sinu vastu kasvama. Kuid ära igaks juhuks nende tegevustega kohe üle ka pinguta, kunagi ei ole hea teha liiga palju. Kahjuks on enamik mehi kõiges, mis puudutab flirtimist, üpris halvad. Seda ei saa üleni nende süüks panna, sest naistel on kõrged nõudmised ja tahtmised, millest võib olla väga keeruline aru saada. Järgi vaikselt neid nõuandeid ja saa flirtimise spetsialistiks — ega siis niisama öelda, et kes tasa sõuab, see kaugele jõuab!