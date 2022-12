Tavaliselt arvatakse, et mees jätab oma naise maha sellel põhjusel, et ta on leidnud endale seksika voodikaaslase, ja naine satub neile peale. Teine tuntud põhjus, miks mees naisest lahutab, on see, et naine pettis meest. Kuid kumbki neist põhjustest ei ole kõige levinum.