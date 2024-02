Enamik inimesi, keda on petetud, võivad nõustuda, et see on kõige hullem asi, mis nendega kunagi on juhtunud. Kuid vähemalt on nad saanud sellest suhtest lahti öelda. Suhtes inimesed seisavad silmitsi levinud probleemidega, mis kokkuvõttes on petmisest hullemad.