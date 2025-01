Abielunaise keerukad juhtumid: kuidas see armuke mulle küll nii kiiresti tekkis? Naudin, kui patused me oleme...

Annika on 38aastane abielunaine, kes enda ja oma tuttavate meelest on elanud õnnelikku perekonnaelu, kelle suhtlemine mehega on meeldiv ja vastastikku lugupidav ja kes koos mehega väga hoolib oma põhikoolis käivast lapsest. “Ma lihtsalt ei oska öelda, kuidas nii juhtus, et ma pärast ühte pidu terve kodutee suudlesin võõra mehega ja pärast hakkasime kohtuma,” alustab Annika oma lugu.