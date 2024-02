Oprah Winfrey avaldab, miks ta mitte kunagi ei abiellunud ega saanud lapsi: minul on selle kohta oma arvamus!

Oprah ja Stedman on ühisel arvamusel: “kui me oleksime kunagi abiellunud, ei oleks me enam koos. Selles pole mingit küsimust — me ei oleks suutnud abielus olla, sest Stedmani jaoks oleks see tähendanud üht, kuid minul on selle kohta oma arvamus.”

Nad küll kihlusid 1992. aastal, kuid ei jõudnud kunagi abiellumiseni.

Oprah ütleb, et Stedman ei ole temalt kunagi mitte midagi nõudnud, isegi mitte seda, et õhtusöök oleks päeva lõpus laual. Kuid ta on kindel, et kui nad oleksid abiellunud, siis see oleks muutunud. Ta arvab seda sellepärast, et Stedman on mees, kes armastab järgida traditsioone.

“Kui see on lihtsalt suhe, siis ma saan sellega hakkama. Aga abikaasaks olemisega kaasneb teatud hulk kohustusi ja see oleks meie suhet lõhkuma hakanud.”

Otsus mitte abielluda ei tähenda muidugi, et paarike ei oleks võinud lapsi saada. Kuid oma telesaadet tehes kohtas Oprah probleemseid inimesi ja see avas tema silmad selle suhtes, et emad peavad oma laste jaoks tooma palju ohvreid ning ta tundis, et ta ei ole selleks valmis. Tema parim sõbranna, kes on ise kahe lapse ema, ütles küll Oprah’le, et lõpuks ta hakkab ta kahetsema oma otsust mitte lapsi saada.

Kuid tänasel päeval saab Oprah öelda, et ta ei tunne mitte mingit kahetsust.

Allikas: People