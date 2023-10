Suhte alguses on aga täiesti normaalne mõelda, et sa armastad oma kallimat üle kõige ja sulle meeldib tema juures absoluutselt kõik. Kuid aja jooksul see muutub, ära isegi looda, et see ilus helesinine unistus jääb igaveseks kestma. Kahjuks ei ole see võimalik. Sa võid olla muidugi eriliselt tolerantne ja leppida kõikide oma elukaaslase vigadega, kuid kui vahel mõni neist sind täielikult välja vihastab, siis ole rahulik, seda juhtub kõigil.