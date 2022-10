„Olen nõutu ja väsinud!“ Lugeja pihib: mida vanemaks mu mees saab, seda hullemaks see kõik muutub...

"Kui laisad on teie mehed? Mida vanemaks mu mees jääb, kuigi on keskeas alles, siis täheldan ka laiskuse suurenemist, mis hakkab ajudele käima. Lisaks häirib ka see, et mees ei hoolitse enam enda eest üldse, elementaarne hügieen on enamasti ainult tööpäevadel, sest siis kui kodus saab olla, ei viitsita ennast pesta jne.

Juba ammu on tal suva, kas tal on katkised sokid jalas või aukudega särk seljas, mis teeb endal kohati tuju halvaks. Ei saagi aru, kas härra siis eeldab, et mina kõige eest hoolt kannan või ongi tal suva...

Aga ise ei taipa enda eest hoolitseda ja siis on veel pahur ka, kui ma ennast korda viitsin teha või endale midagi uut ostan, nt riideid. Vahel ostan ka talle, aga mitte nii tihti kui endale ja siis käib ka vingumine, et pole päris paras vms ning seetõttu polegi väga tuju talle midagi osta ka. Tundub, et mees oleks nagu kibestunud vanainimene ja kui üritan aidata, siis midagi ei sobi... Olen nõutu ja väsinud."