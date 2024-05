Uskumatuna tunduv pihtimus: seksisin kolme mehega ja jäin rasedaks, aga abikaasa arvab, et laps on tema oma

Naine aga lasi veidike liiga palju auru välja, sest oli ühe puhkusereisi ajal kaitsmata vahekorras lausa kolme mehega! Naine on nüüd väga õnnetu, sest ta jäi rasedaks. Aga tal on kodus imeline abikaasa ja kaks suurepärast last.

"See kõik kuidagi lihtsalt läks nii. Läksime viiekesi naistega reisile ja kaks neist olid vallalised. Eks nemad said ju lõbutseda ning seetõttu lasime ka meie kolm ennast natuke lõdvaks," on naine nüüd õnnetu.

Koju tagasi tulles jäi tal menstruatsioon ära ja ehkki esiti ei osanud ta sellest midagi arvata, sai ta järsku ühel hetkel aru, et midagi on korrast ära ning rasedustest kinnitas ta kõhklusi. Mees on aga väga rõõmus, arvates, et nende kaks last saavad nüüd endale õe või venna. Naine teab aga täpselt, et seekord ei olnud abikaasa see, kes ta rasestas.