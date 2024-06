Kindlasti oled vaadanud edukaid firmajuhte või lihtsalt omal alal edukaid inimesi ja mõelnud, kuidas nad on sinna jõudnud? Ehk tunned kadedust, et neil on olnud võimalused, millest sina ei oska undki näha? Tegelikult on neil lihtsalt paar omadust ja tegevust, mida ka sina saad hakata juba tänasest tegema.