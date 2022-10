Vastsündinud beebi ema paneb südamele: mul on üks palve. Olge nii kenad ja austage seda

29aastane austraallanna Katie jagab allikas DailyMail, et need inimesed, kes ei ole ise sünnitanud, ei saagi sellest aru, aga tema soov on neile see selgeks teha. Et värskelt sünnitanud emad on peale sellist kurnavat katsumust väga väsinud ja sooviksid ise oma väikese ilmaimega natuke aega veeta, kosuda ja puhata.