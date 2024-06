Avameelselt kõrvalhüppe põhjustest: muidugi ma kahetsen. Ma kulutasin nii palju aega, et neid suhteid varjata ja end mitte.

Mõned mehed petavad oma armsamaid. Mõned neist meestest on ka isad. Aga miks nad petavad? Sest selleks tekkis õige võimalus: oldi sõpradega väljas ja mindi alkoholiga liiale; hiline õhtupoolik kolleegiga läks liiga kaugele; üksik mees ärireisil otsis seltskonda... Kas need on klišeed? Muidugi. Aga klišeed eksisteerivad, sest mõned neist on osutunud tõeks.