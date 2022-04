Üksluine elu on ära tüüdanud? On kolm tähemärki, kellele silm peale panna, sest on nemad alles seiklejad!

Ka Kaksikute tähtkujust inimesega ei saa iialgi igav hakata, sest sarnaselt Jäärale on ka Kaksikud impulsiivsed ja tegutsevad käigu pealt. Kui sa arvad, et lähed Kaksikute sodiaagimärgist inimesega rahulikule kinokohtingule, siis arva uuesti — sellest kujuneb hoopis pöörane seiklus .

Amburid armastavad seiklusi! Kui nende igas päevas ei juhtu midagi, mis adrenaliini lakke lööks, on see nende arvates raisatud päev. Nad tahavad väga oma suhtekaaslast õnnelikuks teha ja teda pidevalt üllatada. Tundub, et Amburitel ei saa iialgi head ideed otsa. Kui sa oled inimene, kes sooviks minna teise riiki seiklema ilma igasuguste kaartide ja nutitelefonideta, siis Ambur on see isik, kelle poole pöörduda. Ta on nõus minema hetkegi kõhklemata.