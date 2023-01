Niimoodi toimides võid kindel olla, et kasvatad tugeva närvikavaga lapsed, kes saavad ootamatustega hakkama

Eks kõik lapsevanemad otsustavad lõpuks ise, mis nende võsukestele parim on, aga need on üldtundtud lastekasvatustõed, mida tasuks vahepeal endale meelde tuletada, sest kiire elutempo juures võivad need mõnikord ununeda.

Veeda oma lapsega kvaliteetaega, mille ajal sa asetad oma telefoni kõrvale ja viskad töömõtted peast, et päriselt tema jaoks kohal olla Räägi temaga tunnetest! Kui sulle ei öeldud lapsepõlves ema või isa poolt, et nad sind armastavad, siis ära sina seda viga oma lapsega tee. Need on väga olulised sõnad. Samuti kuula teda, kui ta on kurb ja ära sunni teda oma tundeid maha suruma. Õpeta teda negatiivsete tunnetega toime tulema.

Mediteerige koos või leidke mõni muu rahustav tegevus, kui teil mõlemal on halb päev olnud. Näita lapsele, kuidas seda eesmärke, milline on üldse hea eesmärk, kuidas selle poole püüelda ja kuidas tulla toime ebaõnnestumisega. Hoolitse enda eest, sest lapsel pole motivatsiooni enda eest hoolt kanda, kui vanem ei näita eeskuju. Sea reeglid, muidu läheb laps ülekäte või segadusse, kui tal pole kindlat rutiini, mida järgida. Lahendage koos lapsega probleeme ja palu ka temal erinevaid lahendusi pakkuda. Ära unusta mängimise ja lõbutsemist ning ära karda sel ajal välja lasta ka oma sisemist last.

Allikas: Business Insider