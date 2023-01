Ai, milline põnts! Kuus meest avaldavad hetke, mil neile jõudis kohale, et nüüd on aeg jätkata ilma kaaslaseta

See otsus ei tule kellegi jaoks lihtsalt ja kindlasti on seal taga olnud ka veel raskeid hetki, mil on otsustatud siiski kokku jääda ja edasi proovida. Kui tunned, et võib-olla hakkab sinu suhe karile jooksma, siis vaata nüüd hoolega, mis on need hetked, mida mehed ei kannata ja ürita neid siis ise vältida: