Mehed, avaldame teile saladuse: millest mõtleb naine, kui talle parasjagu suuseksi tehakse?

Kahjuks ei ole väga paljud mõtted üldse suuseksiga seotud, sest naised on teadagi multifunktsionaalsed ja väga tihti hüppavad nende mõtted sajas erinevas suunas, mistõttu polegi need mõtted väga imestust väärt.

1. "Huvitav, kas mees tunneb, kui karvased mu jalad on? Oleks ma teadnud, et täna asi sinnamaani läheb, oleks ma ju karvad ära ajanud."

2. "Appi, äkki vetsupaber on mulle kuskile vahele kinni jäänud..."

3. "Ma unustasin poest leiba osta. Oot, mis kell on? Okei, kui ta kiiresti teeb, jõuan ma veel poes käia."

4. "Okei, keskendu, lõdvestu, ole hetkes. Issand, kas need on need sõnad, mida öeldakse sünnitusel!?"