Iha ei anna häbeneda! Professionaal annab nõu: kuidas hakata magamistoas oma kallimat käsutama ja korralikult domineerima?

Küll aga tundub magamistoas dominandiks olemine paljudele, eriti naistele, jätkuvalt midagi kummalist, sest see käib vastu kõigele, mida meile on elu jooksul õpetatud. Olgem ausad, kõik peab ju olema alati võrdne, me peame teise inimese eest hoolt kandma ja olema kindlad, et kõigi teiste vajadused on täidetud enne, kui enda omade juurde asume.