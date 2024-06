Seksielul pole otseselt midagi viga, lõpp-punkt jääb enamasti saavutamata? See võib olla sulle lahendus

Pea iga filmi seksistseenis on paar, kes täpselt samal ajal tippu jõuab ja seda peale imelist kolme sekundit ning paari tõuget. Ja kui mõni inimene ehk jõuabki nii lihtsalt tippu, siis on täiesti normaalne, et sina ei jõua. Sest, olgem ausad, enamik ei jõua.