Puhkus, naised! Tänasel vastlapäeval on need tegevused keelatud – võid veeta päeva hoopis kukleid süües

Käes on vastlapäev ja seega on täna keelatud ketramine, nõelumine, kudumine jne. Kes keelu vastu eksis, sel pidid kasvama „õige virinad ja närused lambad” või „luised ja takused linad”. Küll aga soovitati vastlapäeval paelu punuda – siis on sead suvel hästi vagusad.