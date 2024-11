„Naised abielluvad sageli meestega, kes sarnanevad nende isadele.“ Miks on isa tütre elus nii oluline?

Aga vaatamata sellele, et iga lapse arengu puhul on mõlemal, nii emal kui ka isal väga oluline roll, on iga naise elus see üks ja ainus eriline side, mis mängib kogu nende elu suurt rolli. See on hävimatu, igavene ja jõuline side isade ja tütarde vahel.