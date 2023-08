Vajalik teadmine! Kolm peamist tegurit, mis naiste seksiisule pikaks ajaks kriipsu peale tõmbavad

Ja see on täiesti mõttetu hirm. Alati on inimesi, kelle meelest sa ei näe eriti hea välja ja alati on ka neid, kelle meelest oled sa imekena. Mis seal vahet on, mida keegi arvab? Kui sa oled ebakindel, on seda kohe näha sinu hoiakus ja emotsioonides ning see pole tõesti maailma kauneim vaatepilt. Kui sa oled enesekindel ja armastad end sellisena, nagu sa oled, siis seda lausa kiirgab sinust väljapoole, võid selles kindel olla.