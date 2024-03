Paneb mõtlema? Mehed, on kaks head moodust, kuidas saada aru, kas naine ikka sai orgasmi

Kuid järjest enam on naised hakanud suhtes mõistma, et ka nende vajadused on olulised ja nad tunnevad, et sooviksid ka ise seksuaalvahekorda täiel rinnal nautida. Mehed, järgnevad kaks viisi näitavad teile ära, kas naine sai ikka päriselt orgasmi või ta hoopis teeskles:

Lihtne moodus, kuidas saada teada, kas naine sai klitoriaalse orgasmi, on puudutada peale arvatavat orgasmi õrnalt naise kliitorit ja jälgida, milline on reaktsioon. Kui naine otseselt kuidagi ei reageeri, tähendab see, et ta ei saanud orgasmi või väga harval juhul, et ta on orgasmist lausa oimetu. Pigem siiski esimene variant. Ja kui puudutus paneb naise lausa hüppama, võid olla kindel, et viisidki ta tippu.