Me kõik oleme aeg-ajalt ebakindlad, aga loodetavasti ei tunne sa seda oma suhtes pidevalt, sest õige partner peab tekitama sinus tunde, et oled armastatud. Aga sellegipoolest tuleb ette päevi, kui tunned end halvasti ja poisikesed selliste hetkedega toime ei tule. Kui sa ütled aga mehele: “Tead, ma tunnen end täna tundlikuna ja ebakindlana. Kas sa saaksid mulle täna ekstra tähelepanu pöörata?” -, siis ta teebki seda. Ta kingib sulle mõned lisakallistused. Ta on sinu kõrval ja vaatab sinuga telekat. Ta ei tunne, et sa lämmatad teda oma armastusega.