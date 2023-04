Mehed ise seda eriti tunnistada ei julge, aga on üks asi, mida nad tahavad rohkem kui seksi

Ehkki see on tõsi, et mehed armastavad seksi ja soovivad seda harrastada nii tihti kui võimalik, siis sama palju või isegi rohkem soovivad mehed nautida hellust, kallistusi, paitusi ning armastust. Ja põhjus, miks mehed seda nii väga soovivad, on tegelikult väga lihtne — nad ei ole seda lapsepõlves piisavalt saanud.

Me elame ikka veel maailmas, kus paljudes peredes on tavaks lapsi kasvatada erinevalt. Väikestele poistele õpetatakse väga varakult, et selleks, et olla mees, peavad nad hoidma oma tundeid enda sees ja nutmine ei ole soovituslik, sest see tähendab automaatselt tüdruk või memmekas olemist. Mehed võivad ise seejuures arvata, et kasvatus oligi väga normaalne, aga nad kardavad sisimas tunnistada, et sooviksid, et naised neid rohkem hellitaks.

Ka naised ei julge või ei oska tihtipeale meest kaissu võtta, sest ka nende peas on tüüpiline arvamus, et selline teguviis vähendaks kuidagi mehelikkust, ehkki see ei ole tõsi. Pakkudes mehele armastust, hellust ja hoolivust võid varsti isegi avastada, et kinnine ja pigem kalk mees hakkab vaikselt avanema.

Ehkki mehi ei ole õpetatud oma tunnetest rääkima, võiksite seda ikkagi kodus teha. Miks mitte võtta mõnel õhtul mees endale kaissu, teha talle peamassaaži ja uurida taktitundeliselt tema sisemaailma kohta. See võib tunduda alguses talle imelik, aga pikapeale saab ta kindlasti aru, et see on vajalik.

Naised, ärge kartke pakkuda oma mehele hellust ja hoolivst ning mehed, ärge kartke seda vastu võtta! Tunnistamine, et soovite hellitusi ja kaisutamist, ei tee teid kuidagi vähem meheks.

Allikas: Medium