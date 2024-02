„Väike varustus teeb asja tunduvalt lihtsamaks.“ Parimad sekspoosid paarikestele, kelle mees suurusega ei hiilga

Anaalseks

Oled pikalt mõtisklenud, et tahaksid ikkagi ükskord elus ära proovida selle müstilise ja enamike inimeste jaoks tabuteema, anaalseksi? Nüüd on sinu võimalus, sest see vajab harjutamist ning harjumist, ja väikese peenisega mees teeb asja tunduvalt lihtsamaks.

Sügav sisenemine

Heida voodisse selili, tõsta jalad mehe õlgadele. Sel viisil saab väikemees tungida võimalikult kaugele sinu sisemusse ja on variant, et selles asendis tunned sa meheaud kõige rohkem. Samuti on see väga intiimne, sest olete mehega kaisus ja äärmiselt lähestikku.

Sügav koerapoos

Ka koerapoos on ideaalne paarikestele, kelle meespoole väikemees on ikka tõeliselt pisike. Naine võtab klassikalise koerapoosi, kuid langetab oma pea ja käed võimalikult alla, et alakeha saaks tõusta ülespoole. Niimoodi tehes saab mees siseneda sügavamale.

Teistmoodi misjonär

Võta tavaline misjonäripoos, ainult selle vahega, et peale seda, kui mees on sisenenud, lükka oma jalad tihedalt kokku. Siis peaksid teda enda sees paremini tundma.

Padi tuleb appi

Kui sa ikka kuidagi väikemeest ei tunne ja tahad juba alla anda ning mõtled, et see suhe ei saa jätkuda, siis haara endale appi üks korralik padi. Viska selili, aseta padi oma tagumiku alla ja lase mehel siseneda. Mitmed naised kinnitavad, et on selles poosis jõudnud isegi tillukese väikemehega orgasmini, sest sellises poosis jõudis meheau orgasmiliste punktideni.

Allikas: Cosmopolitan