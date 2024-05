“Vahetasime telefoninumbreid, aga olin siiski üllatunud, kui ta paar päeva hiljem mulle sõnumi saatis ja pakkus välja, et läheksime joogile,” avaldab mees. “Sellest sai regulaarne asi, paar õhtut nädalas ja mõistsin ühel hetkel, et olen temasse armumas. Ta rääkis mulle oma suhtest, ka sellest, et nad pole üle aasta seksinud.”