Naised, need on mõned toredad asjad, mida võiks meeles hoida, kui mehele magamistoas kaksiratsi otsa ronida

Kui sa muretsed, et oled tema peal olemiseks vormist väljas, on olemas piisavalt asju, mida saad teha, et seda protsessi kiirendada. Tiri teda juustest, räägi temaga “räpaselt”, suru teda maha, suudle teda igalt poolt, kuhu ulatud… Ja kui sul saab tõesti võhm kiiresti otsa, on hea seksida diivanil või peatsiga voodis, sest saad vajadusel tasakaalu hoidmiseks kuskilt kinni haarata ja oma raskuse sinna toetada.