Soovitus, mis aitab ehk kõige enam raha säästa, on äärmiselt kriitilise pilguga üle vaadata autokulud, eriti nendel juhtudel, kus peres on kaks autot. Tasub elukaaslasega läbi arutada, kas kaks autot on ikka hädavajalik ja kas saaks kuidagi teisiti, eriti juhul, kui teie mõlema soov on rohkem säästa.