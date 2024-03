Murtud südamega naine: mees, keda tutvustasin oma perele, sõpradele ja kiitsin taevani, pettis mind kahe naisega

Aga nüüd loo peamine osa. Kas ta tõesti oli see imeline mees, kes jagas hellitusi, palju musisid ja kauneid lauseid? Kahjuks muutus see väga ruttu peale suhtesse minekut. Ta muutus külmaks, ei ilmunud vahepeal välja. Mulle mainis hiljem, et oli peale tööd väsinud ja jäi magama. Ka nädalavahetustel, kui olid vaidlused, kadus ta kui tina tuhka, aga ma alati lootsin, et kõik korras ja asi laheneb. Laheneski iga kord, aga see, mis ma lõpuks avastasin, lõhkus mu sees kõik. Mees, keda tutvustasin oma perele, sõpradele ja kiitsin taevani...