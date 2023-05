Mehed, aeg õppida selgeks mõned uued nõksud! Sest just see on kõige tõenäolisem viis, kuidas naine voodis orgasmi saab

Kui kätte on jõudnud eelmäng ja naine ei tundu olevat väga erutunud sellest, mis sa seal allpool toimetad, siis alustuseks tasub talle öelda, kuivõrd hästi ta maitseb. Paljud naised on suuseksi ajal ebakindlad, sest usuvad, et isegi peale duši all käimist maitsevad nad imelikult. Kui sa aga kinnitad naisele, et tema intiimosade limpsimine on sinu jaoks tõeline õnn ja rõõm, on tal palju lihtsam lõdvestuda ja olla avatud uutele naudingutele.

Kui sa veel pole proovinud õrnalt kliitori imemist, siis nüüd on küll selleks tagumine aeg. Paljude naiste jaoks on just eelmängu lõpus kliitori imemine see hetk, kus nad kogevad võimsat orgasmi. Võid enne selle tegemist naiselt muidugi uurida, kas ta sooviks seda, sest osade jaoks on see liiga intensiivne tunne, mis võib kiiresti muutuda ebameeldivaks.

Eelmängu ajal võid lasta naisel hoida jalas aluspükse. Saad õrnalt puhuda sooja õhku tema intiimosade peale ja näed kergelt läbi aluspükste, kuidas ta muutub aina märjemaks. Hiljem saad ühe kiire liigutusega need püksid jalast rebida ja tegevusse söösta.

Vaheta suuseksi tegemise ajal poose. Sa ei pea olema kramplikult ühes asendis, mis tekitab sinu kaelas ja õlgades pingeid. Võid minna naise peale, võid tõsta ta näiteks lauale või paluda tal hoopis selili või külili keerata… Võimalusi on lõputult.

Ja mis kõige parem — sa võiksid teinekord teha naisele suuseksi spontaanselt. Niimoodi, et sa annad talle teada, et eelmäng ei pea lõppema üldsegi seksiga, kui ta seda ei soovi. Vaid see olekski viisteist minutit või pool tunnikest, kus tema kallim pühendub talle täielikult.

Allikas: Cosmopolitan