On siis vaja end alati tagasi hoida? Neid inimesi, kes esimesel kohtingul seksida tahavad, seob üks kindel soov

Uuring viidi läbi 2000 inimese seas ja selgus, et kolmandik inimestest, kes esimesel kohtingul oma kaaslasega seksisid, jäid pikemaks ajaks suhtesse — lausa 36 protsenti mehi kinnitas, et esimesest kohtingust arenes välja pikem suhe ja sama kinnitas 34 protsenti naisi.

Samuti selgus, et suurele osale inimestest meeldibki esimesel kohtingul seksida ja nad ei pea seda häbiasjaks. Esimesel kohtingul seksis uuringu järgi 58 protsenti meesvastajatest ja 56 protsenti naistest.

Kui sa tunned, et tahaksid esimesel kohtingul seksida, aga ei julge, sest kardad endast halba muljet jätta, siis õige keemia tekkimisel võid vast selle mõtte välja käia, sest uuringust selgus, et kõigest üks naine kuuest arvab, et see on imelik ja see mõjutab tema edasist suhtumist kohtingukaaslasesse.

Aga samas päris suur hulk naisi ikkagi hiljem kahetseb esimesel kohtingul seksimist, 40 protsenti naisvastajatest. Mehed kahetsevad tunduvalt vähem sellist käitumist, 27 protsenti vastajatest.

Isegi kui esimesel kohtingul läheb seksiks, ei pruugi tähendada, et see on kohe imeline kogemus. Uuringust selgus, et lausa 84 protsenti naistest tunneb esimese seksuaalvahekorra ajal suurt ebakindlust oma keha suhtes ja nad tunnevad ka hirmu, kuidas nad voodis hakkama saavad.

82 protsenti meestest tundis end ebakindlalt mõtte juures, milline on nende seksuaalne sooritus.

Seega kui tunne on õige ja mõlemale osapoolele sobib, ei ole esimesel kohtingul seksimises midagi halba. Küll aga ei tasuks teha kohe esimesel korral järeldust, et kui seks läks aiataha, ei ole mõtet selle inimesega enam edasi suhelda. Me kõik ebaõnnestume vahel.

Allikas: The Sun