Tunned, et teie vahel pole enam kõik nii nagu enne? Märgid, mis kinnitavad, et väärid enamat

Vähem vahekordi

See, et aastatega vahekordade arv väheneb, on normaalne. Kui aga sa märkad, et seksuaalne tõmme üldse teie vahelt kadunud on, siis on midagi lahti ja see võib olla märk, et üks või teine kaaslane ei taha enam sellesse suhtesse investeerida.

Loomulikult võib see olla ka märk stressiperioodist või libiido langusest, sellepärast on vajalik, et te omavahel räägiksite asjad selgeks.

Mujal on parem

Veedad sa rohkem aega oma sõpradega kui kodus? Põgened sa alateadlikult oma kaaslase eest, et mitte temaga omavahele jääda? On sul temaga igav? Ärritab tema kohalolek sind? Aeg-ajalt võib seda kõike ette tulla, kui sul aga pidevalt see tunne on, on midagi lahti.

Sa soovid, et ta muutuks

Aga miks ta peaks muutuma, kui ta siiamaani pole seda teinud? Mis paneb sind uskuma, et nüüd korraga juhtub midagi ja ta üleöö muutub ta selliseks nagu sina seda tahad? Miks sa näed temas korraga nii palju vigu ja puudusi? Miks te nii palju tülitsete? Miks te enam ühist keelt ei leia?

Harjumused ja rutiin seob teid

Sest kõik elavad ju nii, kas pole? Te olete juba nii kaua koos olnud, et sa enam ei ootagi, et homne päev tooks muutusi teie vahele. Sa oled temaga harjunud. Kunagi ammu olid sa armunud, aastate jooksul on armastus ja kirg teie vahelt kadunud ja asendunud harjumusega.

Sa kardad üksindust

Üksinda elada sa küll ei taha, parem olgu kõik nii nagu on isegi, kui see sind õnnelikuks ei tee. Pealegi ei tuleks sa rahaliselt toime üksi. Ja teil on lapsed.

Kui sa tõesti tahad ühel ilusal päeval õnnelikuks saada, siis räägi oma kaaslasega. Kui see ei aita, pöördu mõne nõustaja poole, kes teid aidata saaks.