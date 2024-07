Uue kallima lähedus muudab sinu käitumist — annad endast kõik, et olla kui daam ja mitte teha mõnda lollust. Sinu käitumise muutumine on mingil määral paratamatu, aga veendu, et asi ei liiguks sellest kaugemale ja sa ei muutuks tema nimel kellekski, kes sa tegelikult pole.