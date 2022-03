Oled nõus? Nendest sodiaagimärkidest naised on kõige tujukamad

VÄHK

Küsi ükskõik kellelt, millisest tähemärgist inimesed on kõige tujukamad ja tõenäoliselt saad sa vastuseks Vähi. Kui tal on hea tuju, külvab ta enda jaoks kallid inimesed armastusega üle, halvas tujus olles aga vihastab ja plärtsub nii, et maa must. Õnneks on ta ise rahul oma tujukusega.

KALAD

Kui midagi ei lähe nii, nagu Kalad soovivad, tunnevad nad, et nüüd on käes maailma lõpp. Ka kõige väiksemgi valearvestus ajab nad endast täiesti välja. Samuti ei oska Kalad lahendada konflikte. Raske juhus.

SKORPION

Väga intensiivne sodiaagimärk, kes teeb kõike kirega. Kui ta teeb midagi, mida ta armastab, siis on kõik hästi. Kui aga tal on vahel halb tuju, on seda tunda igast tema keharakust. Ta ei suuda seda varjata ja ehk ta ei tahagi...

JÄÄR

Tohutult võistlushimuline ja kaotada ei oska. Kui selline olukord juhtub, kus ta peaks kellestki halvem olema, teeb ta selle inimese enesehinnangu maatasa omaenda sisemise ebakindluse tõttu. Tal ei ole probleemi panna inimesi halvasti tundma. Talle ei meeldi vabandada oma vigade tõttu, enamasti ta ei saagi aru, et oleks midagi halvasti teinud.

KAALUD

Kaalud ei taha tegelikult tujukad olla, aga neil on pidev hirm, et nad on teinud midagi valesti või valmistanud kogemata kellelegi oma olekuga ebameeldivust. Nad võivad surmani ära tüüdata oma perekonna küsimusega: "kas ma olen midagi valesti teinud?" Kaalud võtavad väga palju teiste inimeste emotsioonidest enda kanda ja seetõttu on neil pidevalt ka raske olla.

KAKSIKUD

Kaksikud püüavad hoolega oma halba tuju varjata, aga see ei õnnestu neil üldse. Kui keegi nende tuju kohta uurib, saab uurija vastuseks tavaliselt: "mul on kõik hästi", ja samas näeb, kuidas Kaksikud vajuvad näost ära. Samuti on see üks nendest tähemärkidest, kes elab oma viha välja sotsiaalmeedias teisi sõimates.

Allikas: YourTango