Ootad suviseid üritusi, aga rahaline seis paneb muretsema? Paar lollikindlat nõksu, kuidas suveks säästa

Et seda teha, on sul enne vaja loobuda päris mitmetest asjadest, sest nende peale kuluv summa võib aastate jooksul olla päris kolossaalne ja see ei ole ju mõistlik.

Kodukeemia : esiteks sisaldab enamik kodukeemiat nagu nimigi ütleb, kohtavalt palju keemiat ja selle sissehingamine tervisele kasulik ei ole. Samuti on need vahendid kallid. Tasub uurida, kuidas ise puhastusvahend teha ja hoiad aasta peale kokku mõnikümmend eurot kindlasti, kui mitte rohkem.

Mõttetud kingitused: ära iialgi osta kingitusi, mille kohta sa tead, et saajal pole seda vaja. See on täielik raha raiskamine. Proovige sõprade ja perega kokku leppida, et teete kingitusi ainult siis, kui on suur soov ja kellelgi on tõesti midagi vaja.