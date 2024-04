Naised, see on hea indikaator! Su mees tõesti armastab sind, kui ta pöörab seksi ajal tähelepanu nendele asjadele

Seksiekspert Irene Fehr kinnitab, et on kindlad märgid, mis vihjavad, kuidas su partner end tunneb. „Armudes oleme oma hormoonide ja kemikaalide kokteili mõju all, mis loob eufoorilise meeleolu ja tekitab intensiivse ja kõikehõlmava omavahelise tõmbe,“ selgitab Fehr. „Armunud inimesed käituvad voodis teisiti, kui need, kes on ainult seksi peal väljas.“