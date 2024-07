Nii lihtne ongi? Kui naine tunneb, et just need vajadused on rahuldatud, ei lähe ta oma kallima juurest kuhugi

Aga kui naine tunneb, et tema seitse vajadust on rahuldatud, on ta suurepärases suhtes ja siis võib mees päris rahulik olla, sest naisel pole plaaniski kuskile minna. Mis tegurid siis peavad täidetud olema?

1. Vajadus tunda end armastatuna — kui naine ei tunne armastust oma kallima poolt, otsib ta endale ühel hetkel lihtsalt teise kallima.

2. Vajadus tunda end turvaliselt — kuna see on üks inimese põhivajadusi, peab see olema täidetud. Kui sa jätad pidevalt naisele mulje, et ta ei saa sind usaldada, ei saa ta ennast ka turvaliselt tunda.

3. Tunda end nähtuna — iga naine tahab, et mees teda imetleks ja näeks tema saavutusi. Küllap tahad ju isegi seda tunda.

4. Võimalus hoolitseda — naistel on ürgne instinkt hoolitseda nende eest, kes on neile kallid. Tõeliselt mehelik on see, kui sa lased naisel enda eest vahel hoolitseda. See ei pea tähendama, et sa oled saamatu.

5. Tunda end seksuaalselt ihaldatuna — ükski naine ei saa olla suhtes, kui ta tunneb, et mees teda ei ihalda ega taha temaga magada. See on üks paljudest teguritest, miks nii paljud suhted purunevad, sest üks pooltest ei tunne end enam tahetuna.

6. Vajadus tunda end väärtustatuna — ükskõik, kas naine on kodune ema või edukas karjäärinaine, tal on vaja tunda, et mees väärtustab teda sellisena nagu ta on ja aitab tal ka paremaks saada.

7. Tunda, et ta saab sinu peale loota — kui te ei saa teineteise peale loota ja teie vahel puudub usaldus, siis mis suhe see üldse on? Selline, mis enam kaua ei kesta.

Allikas: Jordan Gray