Tõenäoliselt sa ei taha vastata, aga statistika kohaselt kestab üks vahekord 5-7 minutit, kuid lausa 80 protsenti meestest tunnistab, et tegelikult on vahekorra pikkus pigem 1-2 minutit.

Ehk on isegi sinu naine vihjanud, et ta oleks saanud orgasmi, kui vahekord oleks natukenegi kauem kestnud... Selle asemel et mossitama hakata, haara ohjad enda kätte ja mõne kuu möödudes võid teda üllatada tõelise seksimaratoniga.