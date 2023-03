Hiljuti lahutanud Toomase hullutav lugu: leidsin lõpuks kena ja seksika naise, kuid ta hakkas imelikult käituma...

„Läksin oma korterisse ja tegin veini lahti. Jõin tunni ajaga ühe veinipudeli ära ja tegin teise lahti. Siis mingil hetkel tundsin, et nüüd on ükskõik, mis must saab. Kas kõik või mitte midagi. Kirjutasin Ingridile: „Kas sind homme jalutama võib kutsuda?“ Pärast seda sulgesin Facebooki, kallasin pokaali täis ja valmistusin kõige hullemaks. Jõin pokaali tühjaks ja kõndisin toas edasi-tagasi. Siis tegin Facebooki uuesti lahti. Ja seal oli Ingridi vastus: „Muidugi võib.“

Tundsin, kuidas rõõmupisarad mööda mu põski alla voolasid.“