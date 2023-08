Paarisuhe, kus tehakse seda levinud tegevust, on varem või hiljem hukule määratud

Paljud paarisuhtes kasutavad inimesed vahel hädavalesid, et piltlikult öeldes oma nahka päästa, et hoida ära mõnd ebameeldivat tüli või kuulutada mõni teema lõppenuks. Muidugi ei ole hädavaled võrreldavadki armukese või võlgade varjamisega, aga siiski õõnestavad ka sellised pisikesed valged valed paarisuhet.

Mõtle, kas sulle meeldiks, kui sa oleksid oma kallimaga koos ja ühel hetkel saad sa tema kohta teada midagi, mida ta on aastaid sinu eest varjanud ja see on sulle täiesti vastukarva? Isegi kui see on väike asi, saavad väikestest asjadest tihtipeale suured ja ongi suur tüli majas, halvemal juhul ehk isegi lahkuminek.

Kui sa oled armastavas ja mõistlikus suhtes, ei peaks sa midagi oma kallima eest varjama ja ka vastupidi. Mitte keegi meist ei taha tunda end petetuna, olgu see varjatud saladus siis suur või väike, alandatuna tunneb see inimene ennast ikkagi.

Mitte kunagi ei ole varjamine ja vassimine kellegi teise inimese huvides, see on ainult selle huvides, kes seda teeb, sest ilmselgelt on ta enda meelest teinud midagi halvasti ja valesti, kui ta ei suuda oma kõige kallimale inimesele sellest rääkida.

Seega kui sa tunned, et oled midagi oma kallima eest varjanud, isegi kui sinu meelest on see väike asi — tunnista see talle üles ja minge oma suhtega edasi. Nii palju lihtsam on elada, kui sa ei pea pidevalt endale meelde tuletama, et on paar asja, millest sa ei tohi oma elukaaslasega rääkida.

Allikas: YourTango