Naine, keda kõik kaaslased kutsuvad seksikaks ja ilusaks: lõpuks jätavad nad mind ikka uskumatu põhjuse pärast maha

Naomi tunnistab, et talle öeldakse regulaarselt kohtingutel, et ta on kas “kõige meeldivam inimene, kellega on olnud õnn kohtuda” või “lõbus ja seksikas”. Aga miks ta siis ikka veel vallaline on?

Meigikunstnikuna töötav Naomi on viimastel aastatel käinud 30 esimesel kohtingul ja teab enda arvates täpselt, miks see nii on. “Mehi hirmutab ära, kui ma ütlen, et olen vallaline kahe tüdruku ema ja kirstunael on see, et ma lahutasin noorelt,” sõnab naine.

Muide, mõned mehed on isegi öelnud Naomile, et tema lapsed — 7aastane Lyla-Rose ja 4aastane Ivy-May, on “pagas” ja see on talle väga haige teinud.

Naomi kohtus oma laste isaga 16aastaselt, abiellus temaga 24selt, sai emaks 25selt ja lahutas 29aastaselt. Nüüd kardab ta, et ta ei leiagi kunagi uut armastust, sest keegi ei taha üksikemadega suhet luua. “Kui ma neli aastat tagasi kohtingutel hakkasin käima, kinnitasid sõbrad mulle, et ma leian probleemideta endale uue mehe. Nad ütlesid mulle, et ma olen noor, ilus, mul on mu oma maja ja edukas karjäär, aga nad ei saanud rohkem eksida,” kurdab naine. “Vahet ei ole, kas suhtlus lõppeb enne, kui me üldse kohtume, mõned kohtingud või isegi mõned kuud hiljem, vabandus on alati sma — nad pole valmis pühenduma kellegagi, kelle jaoks on tema lapsed prioriteediks. Nad ei taha abielluda ja saada lapsi kellegagi, kes on seda kõike juba teise mehega teinud. Mehega, kes on mingil määral siiani naise elus.”