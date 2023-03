Lahkuminek oli inetu. Tunnistan, et ei käitunud just kõige paremini. Selle asemel, et asjad viisakalt läbi rääkida, otsustasin ta elust lihtsalt vaikselt kaduda. Võtsin vastu ühe tööotsa välismaal ja ütlesin talle lihtsalt, et kui paari kuu pärast tagasi tulen, siis vaatame, mis saab. Nii mina kui ka tema teadsime, et kui ma sinna välismaale lähen, siis ega me enam suhet ära ei lapi. Mu petmine oli ka toimunud välismaal töötades.