On mõned tõed meeste kohta, millest naised midagi kuulda ei taha, aga tegelikult oleks vaja teada

19. Alati on võimalus, et sind hakatakse eirama, isegi sellise mehe poolt, kes tundus olevat hea.

20. Mõnikord on raske öelda, kas keegi tahab sinuga päriselt koos olla või veeta sinuga ainult ühe öö. Tihti avastad sa seda alles liiga hilja ja siis, kui su süda on juba puudutatud.

22. See, et kaks inimest teineteisesse armunud on, ei tähenda, et nad on loodud kokku kogu eluks.